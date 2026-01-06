Entain Aktie

Entain-Anlage im Blick 06.01.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 3 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in Entain-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Entain-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,15 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Entain-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,067 Entain-Aktien. Die gehaltenen Entain-Papiere wären am 05.01.2026 54,97 GBP wert, da der Schlussstand 7,78 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 45,03 Prozent.

Der Börsenwert von Entain belief sich zuletzt auf 4,93 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

ATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.
