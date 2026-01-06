Entain Aktie
WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65
|Entain-Anlage im Blick
|
06.01.2026 10:03:44
FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor 3 Jahren angefallen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Entain-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,15 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in Entain-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,067 Entain-Aktien. Die gehaltenen Entain-Papiere wären am 05.01.2026 54,97 GBP wert, da der Schlussstand 7,78 GBP betrug. Das entspricht einem Minus von 45,03 Prozent.
Der Börsenwert von Entain belief sich zuletzt auf 4,93 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Entain PLC Registered Shs
|8,93
|-0,04%
