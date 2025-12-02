FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Entain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,06 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 241,003 Entain-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,87 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 766,69 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 2,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Entain einen Börsenwert von 4,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at