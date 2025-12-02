Entain Aktie

Entain für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWWN / ISIN: IM00B5VQMV65

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Entain-Anlage? 02.12.2025 10:03:57

FTSE 100-Papier Entain-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Entain von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Entain-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Entain-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 8,06 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 241,003 Entain-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 7,87 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 9 766,69 GBP wert. Das entspricht einem Schwund von 2,33 Prozent.

Zuletzt verbuchte Entain einen Börsenwert von 4,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Entain PLC Registered Shsmehr Nachrichten