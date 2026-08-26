FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Experian-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Experian-Aktie betrug an diesem Tag 15,21 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,575 Experian-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 25.08.2026 197,83 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 30,09 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 97,83 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Experian belief sich zuletzt auf 26,19 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at