Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Profitable Experian-Anlage?
|
03.12.2025 10:04:23
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 03.12.2022 wurde die Experian-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Experian-Papier bei 29,67 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 337,041 Experian-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 149,31 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 02.12.2025 auf 33,08 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,49 Prozent angezogen.
Am Markt war Experian jüngst 30,22 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
