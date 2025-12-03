XRP-Token von Ripple: Mehr als nur eine weitere Kryptowährung -w-

Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitable Experian-Anlage? 03.12.2025 10:04:23

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Experian-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Experian gewesen.

Am 03.12.2022 wurde die Experian-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Experian-Papier bei 29,67 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 337,041 Experian-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 149,31 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 02.12.2025 auf 33,08 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11,49 Prozent angezogen.

Am Markt war Experian jüngst 30,22 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Experian PLCmehr Nachrichten