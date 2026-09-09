Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Rentable Experian-Investition?
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09.09.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Experian-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Experian-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 27,78 GBP. Bei einem Experian-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 359,971 Experian-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Experian-Aktie auf 28,06 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 100,79 GBP wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1,01 Prozent gesteigert.
Experian wurde jüngst mit einem Börsenwert von 24,83 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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