FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Experian-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Experian-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Experian-Anteile letztlich bei 26,49 GBP. Bei einem Experian-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,750 Experian-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 137,41 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 03.11.2026 auf 30,13 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 13,74 Prozent vermehrt.

Experian wurde am Markt mit 26,49 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at