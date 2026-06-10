Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Investition
|
10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde das Experian-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,75 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,490 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 693,77 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 09.06.2026 auf 26,19 GBP belief. Damit wäre die Investition 30,62 Prozent weniger wert.
Alle Experian-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,58 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
17:59
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
15:58
|Börse London in Grün: So performt der FTSE 100 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
12:26
|FTSE 100 aktuell: So bewegt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
10:04
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
05.06.26