Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Experian-Investition 10.06.2026 10:04:15

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätte eine Investition in Experian von vor einem Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Experian-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Experian-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 37,75 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 26,490 Experian-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 693,77 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 09.06.2026 auf 26,19 GBP belief. Damit wäre die Investition 30,62 Prozent weniger wert.

Alle Experian-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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