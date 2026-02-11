FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Experian gewesen.

Am 11.02.2016 wurden Experian-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 10,73 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 931,966 Experian-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 23 084,81 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 10.02.2026 auf 24,77 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 130,85 Prozent vermehrt.

Experian wurde jüngst mit einem Börsenwert von 22,83 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at