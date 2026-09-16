Experian Aktie

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WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Rentable Experian-Anlage? 16.09.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Experian von vor 5 Jahren verloren

Investoren, die vor Jahren in Experian-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 16.09.2021 wurden Experian-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,48 GBP. Bei einem Experian-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,987 Experian-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 83,64 GBP, da sich der Wert eines Experian-Anteils am 15.09.2026 auf 28,00 GBP belief. Damit wäre die Investition 16,36 Prozent weniger wert.

Alle Experian-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 25,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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