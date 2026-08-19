Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Experian-Investition
|
19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 316,087 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 9 087,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,75 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 9,12 Prozent vermindert.
Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 24,73 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
19.08.26
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
18.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
18.08.26
|Optimismus in London: So bewegt sich der FTSE 100 nachmittags (finanzen.at)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 schwächelt schlussendlich (finanzen.at)
|
14.08.26
|Schwacher Handel: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
14.08.26
|Verluste in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 liegt am Mittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Experian PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|34,00
|1,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.