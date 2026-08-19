FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Experian-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Experian-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Experian-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 31,64 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Experian-Papier investiert hätte, hätte er nun 316,087 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 18.08.2026 9 087,51 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 28,75 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 9,12 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Experian einen Börsenwert von 24,73 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at