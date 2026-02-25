Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Experian-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Experian-Papier letztlich bei 28,65 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 34,904 Experian-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (25,61 GBP), wäre die Investition nun 893,89 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 10,61 Prozent vermindert.
Alle Experian-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 23,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Experian PLC
|30,40
|3,40%
