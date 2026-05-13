Experian Aktie

Experian für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

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Investmentbeispiel 13.05.2026 10:04:04

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Experian-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Diesen Tag beendete das Experian-Papier bei 39,82 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,511 Experian-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Experian-Aktie auf 26,49 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,52 GBP wert. Damit wäre die Investition um 33,48 Prozent gesunken.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 23,78 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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