Experian Aktie
WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48
|Investmentbeispiel
|
13.05.2026 10:04:04
FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse LSE Handel mit dem Experian-Papier statt. Diesen Tag beendete das Experian-Papier bei 39,82 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,511 Experian-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Experian-Aktie auf 26,49 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 66,52 GBP wert. Damit wäre die Investition um 33,48 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 23,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Experian PLC
|
13.05.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
06.05.26
|FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Experian von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.04.26
|FTSE 100-Wert Experian-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Experian von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
28.04.26