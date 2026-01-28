Experian Aktie

WKN DE: A0KDZM / ISIN: GB00B19NLV48

Experian-Anlage im Blick 28.01.2026 10:04:00

FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Experian von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Experian-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Experian-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 28,95 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, hätte er nun 3,454 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 96,20 GBP, da sich der Wert eines Experian-Papiers am 27.01.2026 auf 27,85 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 3,80 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Experian eine Börsenbewertung in Höhe von 26,80 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Experian PLC 31,20 -0,64% Experian PLC

