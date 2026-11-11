FTSE 100-Papier Experian-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Experian von vor 5 Jahren angefallen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Experian-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Experian-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Experian-Anteile bei 34,80 GBP. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 GBP in die Experian-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 287,356 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 548,85 GBP, da sich der Wert einer Experian-Aktie am 10.11.2026 auf 29,75 GBP belief. Damit wäre die Investition um 14,51 Prozent gesunken.

Jüngst verzeichnete Experian eine Marktkapitalisierung von 26,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at