FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Flutter Entertainment-Investment gewesen.

Am 06.04.2023 wurde das Flutter Entertainment-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Flutter Entertainment-Anteile bei 183,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Flutter Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,570 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Papiere wären am 02.04.2026 5 805,18 USD wert, da der Schlussstand 106,38 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 805,18 USD entspricht einer negativen Performance von 41,95 Prozent.

Der Börsenwert von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 18,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at