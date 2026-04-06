Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Langfristige Investition
|
06.04.2026 10:03:47
FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren
Am 06.04.2023 wurde das Flutter Entertainment-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Flutter Entertainment-Anteile bei 183,25 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Flutter Entertainment-Papier investiert hätte, befänden sich nun 54,570 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Flutter Entertainment-Papiere wären am 02.04.2026 5 805,18 USD wert, da der Schlussstand 106,38 USD betrug. Die Abnahme von 10 000 USD zu 5 805,18 USD entspricht einer negativen Performance von 41,95 Prozent.
Der Börsenwert von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 18,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flutter Entertainment
|
06.04.26
|FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Flutter Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
30.03.26
|FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flutter Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
27.03.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|Aufschläge in London: Anleger lassen FTSE 100 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
23.03.26
|Börse London: FTSE 100 schwächelt (finanzen.at)
|
17.03.26
|Gewinne in London: FTSE 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
17.03.26
|FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels steigen (finanzen.at)
Analysen zu Flutter Entertainment
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Flutter Entertainment
|91,00
|-0,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.