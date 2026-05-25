Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Flutter Entertainment-Anlage im Blick
|
25.05.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flutter Entertainment von vor einem Jahr verloren
Das Flutter Entertainment-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Flutter Entertainment-Anteile letztlich bei 240,98 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,415 Flutter Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 97,38 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 40,41 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59,59 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Flutter Entertainment belief sich zuletzt auf 16,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Flutter Entertainment
|
10:03
|FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Flutter Entertainment von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
22.05.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
22.05.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
20.05.26