FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Flutter Entertainment-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Flutter Entertainment-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Flutter Entertainment-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Flutter Entertainment-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 228,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,370 Flutter Entertainment-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Flutter Entertainment-Papiers auf 100,50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 439,21 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 56,08 Prozent verkleinert.

Flutter Entertainment erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,59 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at