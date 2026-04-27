Flutter Entertainment Aktie
WKN DE: A14RX5 / ISIN: IE00BWT6H894
|Performance im Blick
|
27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Papier Flutter Entertainment-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Flutter Entertainment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Flutter Entertainment-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Flutter Entertainment-Anteile bei 233,15 USD. Bei einem Flutter Entertainment-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 42,891 Flutter Entertainment-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 111,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 785,33 USD wert. Damit wäre die Investition 52,15 Prozent weniger wert.
Zuletzt ergab sich für Flutter Entertainment eine Börsenbewertung in Höhe von 19,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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