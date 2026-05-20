Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Investition 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: Hätte sich eine Frasers Group-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Frasers Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 20.05.2025 wurden Frasers Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,21 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,879 Frasers Group-Papiere. Die gehaltenen Frasers Group-Papiere wären am 19.05.2026 99,17 GBP wert, da der Schlussstand 7,15 GBP betrug. Mit einer Performance von -0,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Frasers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten