Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Langfristige Investition
|
20.05.2026 10:04:25
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: Hätte sich eine Frasers Group-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?
Am 20.05.2025 wurden Frasers Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,21 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,879 Frasers Group-Papiere. Die gehaltenen Frasers Group-Papiere wären am 19.05.2026 99,17 GBP wert, da der Schlussstand 7,15 GBP betrug. Mit einer Performance von -0,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Frasers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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