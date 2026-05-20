FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: Hätte sich eine Frasers Group-Kapitalanlage von vor einem Jahr gerechnet?

Bei einem frühen Investment in Frasers Group-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 20.05.2025 wurden Frasers Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 7,21 GBP wert. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 13,879 Frasers Group-Papiere. Die gehaltenen Frasers Group-Papiere wären am 19.05.2026 99,17 GBP wert, da der Schlussstand 7,15 GBP betrug. Mit einer Performance von -0,83 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Frasers Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,97 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at