FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Frasers Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Frasers Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Frasers Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 5,65 GBP. Wer vor 10 Jahren 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hat, hat nun 177,148 Anteile im Depot. Die gehaltenen Frasers Group-Aktien wären am 23.12.2025 1 185,12 GBP wert, da der Schlussstand 6,69 GBP betrug. Das entspricht einer Zunahme von 18,51 Prozent.

Frasers Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,92 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at