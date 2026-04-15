Frasers Group Aktie

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WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

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Langfristige Investition 15.04.2026 10:04:18

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Frasers Group-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Frasers Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse LSE Handel mit der Frasers Group-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,95 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 253,485 Frasers Group-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.04.2026 gerechnet (6,70 GBP), wäre das Investment nun 1 698,35 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 69,84 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Frasers Group belief sich zuletzt auf 2,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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