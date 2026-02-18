Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
18.02.2026 10:04:02
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Frasers Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Frasers Group-Anteile betrug an diesem Tag 4,09 GBP. Bei einem Frasers Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 445,006 Frasers Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Frasers Group-Papiers auf 7,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 518,47 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75,18 Prozent.
Insgesamt war Frasers Group zuletzt 3,04 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
