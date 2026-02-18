Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Profitabler Frasers Group-Einstieg? 18.02.2026 10:04:02

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Frasers Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Frasers Group-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Frasers Group-Anteile betrug an diesem Tag 4,09 GBP. Bei einem Frasers Group-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2 445,006 Frasers Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Frasers Group-Papiers auf 7,17 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 518,47 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 75,18 Prozent.

Insgesamt war Frasers Group zuletzt 3,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten