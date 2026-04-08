Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Performance im Blick
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08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Frasers Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 5,00 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 19,986 Frasers Group-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 126,21 GBP, da sich der Wert eines Frasers Group-Anteils am 07.04.2026 auf 6,32 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 26,21 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Frasers Group eine Marktkapitalisierung von 2,78 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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