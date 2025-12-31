Frasers Group Aktie

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

Lukrative Frasers Group-Anlage? 31.12.2025 10:04:40

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Frasers Group eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Frasers Group-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Frasers Group-Aktie an diesem Tag bei 6,09 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1 642,036 Frasers Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 6,74 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 067,32 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 10,67 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Frasers Group belief sich zuletzt auf 2,91 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

