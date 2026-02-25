Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frühes Investment
|
25.02.2026 10:04:07
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Frasers Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,21 GBP. Bei einem Frasers Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,103 Frasers Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,06 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,06 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Frasers Group belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
10:04
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
24.02.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.02.26
|Handel in London: FTSE 100 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18.02.26
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
11.02.26
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
Analysen zu Frasers Group PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Frasers Group PLC Registered Shs
|8,15
|-0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.