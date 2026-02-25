FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Frasers Group von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Frasers Group-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Frasers Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,21 GBP. Bei einem Frasers Group-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,103 Frasers Group-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 7,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 115,06 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,06 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Frasers Group belief sich jüngst auf 3,05 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at