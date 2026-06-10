Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Profitable Frasers Group-Anlage?
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10.06.2026 10:04:15
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.06.2016 wurden Frasers Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Frasers Group-Anteile bei 3,56 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28,090 Frasers Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 7,41 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,15 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 108,15 Prozent erhöht.
Frasers Group wurde am Markt mit 3,22 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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