Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frühe Anlage
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27.05.2026 10:03:35
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Frasers Group-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,72 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Frasers Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 148,810 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 26.05.2026 1 099,70 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,39 GBP belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 9,97 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Frasers Group zuletzt 3,13 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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