FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Frasers Group-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Frasers Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,53 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hat, hat nun 220,856 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (7,17 GBP), wäre das Investment nun 1 582,43 GBP wert. Mit einer Performance von +58,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Frasers Group jüngst 3,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at