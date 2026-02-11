Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 11.02.2026 10:04:06

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Frasers Group-Investment verdienen können.

Vor 5 Jahren wurden Frasers Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,53 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hat, hat nun 220,856 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (7,17 GBP), wäre das Investment nun 1 582,43 GBP wert. Mit einer Performance von +58,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war Frasers Group jüngst 3,04 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs

mehr Nachrichten