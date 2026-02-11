Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Frühe Anlage
|
11.02.2026 10:04:06
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Frasers Group-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,53 GBP wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hat, hat nun 220,856 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.02.2026 gerechnet (7,17 GBP), wäre das Investment nun 1 582,43 GBP wert. Mit einer Performance von +58,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war Frasers Group jüngst 3,04 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Frasers Group PLC Registered Shs
|
11.02.26
|FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Frasers Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Wert Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Frasers Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
21.01.26