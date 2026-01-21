Frasers Group Aktie
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Frasers Group von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Frasers Group-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,98 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hätte, hätte er nun 251,383 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 688,03 GBP, da sich der Wert einer Frasers Group-Aktie am 20.01.2026 auf 6,72 GBP belief. Das entspricht einem Zuwachs um 68,80 Prozent.
Insgesamt war Frasers Group zuletzt 2,93 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
