FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Frasers Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Frasers Group-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 10.01.2021 wurde die Frasers Group-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 4,60 GBP. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2 175,805 Anteilen. Die gehaltenen Frasers Group-Aktien wären am 09.01.2024 18 407,31 GBP wert, da der Schlussstand 8,46 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +84,07 Prozent.

Frasers Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at