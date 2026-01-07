Frasers Group Aktie

Frasers Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22

Profitables Frasers Group-Investment? 07.01.2026 10:03:58

FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Frasers Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Frasers Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit Frasers Group-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Frasers Group-Aktie bei 7,58 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in das Frasers Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 319,261 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.01.2026 gerechnet (6,87 GBP), wäre das Investment nun 9 056,73 GBP wert. Mit einer Performance von -9,43 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Frasers Group markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,96 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Frasers Group PLC Registered Shs 8,05 1,32% Frasers Group PLC Registered Shs

