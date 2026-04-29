FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Frasers Group von vor 3 Jahren eingebracht

Das Frasers Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Frasers Group-Aktie 7,69 GBP wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 GBP in die Frasers Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 13,012 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 85,56 GBP, da sich der Wert einer Frasers Group-Aktie am 28.04.2026 auf 6,58 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 14,44 Prozent vermindert.

Insgesamt war Frasers Group zuletzt 2,87 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at