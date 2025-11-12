Frasers Group Aktie
WKN DE: A0MK5S / ISIN: GB00B1QH8P22
|Lukrative Frasers Group-Anlage?
|
12.11.2025 10:03:49
FTSE 100-Papier Frasers Group-Aktie: So viel Verlust hätte eine Frasers Group-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Das Frasers Group-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 7,93 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Frasers Group-Papier investiert hätte, hätte er nun 126,103 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 11.11.2025 898,49 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 7,13 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 10,15 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Frasers Group belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
