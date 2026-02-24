Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

Fresnillo-Investment 24.02.2026 16:05:19

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,93 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 10,076 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fresnillo-Anteile wären am 23.02.2026 400,60 GBP wert, da der Schlussstand 39,76 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +300,60 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 29,25 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

