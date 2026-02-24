Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Investment
|
24.02.2026 16:05:19
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,93 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 10,076 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fresnillo-Anteile wären am 23.02.2026 400,60 GBP wert, da der Schlussstand 39,76 GBP betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +300,60 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fresnillo bezifferte sich zuletzt auf 29,25 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
16:05
|FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 gibt zum Handelsende nach (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
20.02.26
|Starker Wochentag in London: FTSE 100 mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.02.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste (finanzen.at)
|
18.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)