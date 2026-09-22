Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Langfristige Performance 22.09.2026 16:03:38

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fresnillo-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Das Fresnillo-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Fresnillo-Papier an diesem Tag bei 5,81 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,224 Fresnillo-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2026 gerechnet (29,85 GBP), wäre die Investition nun 514,12 GBP wert. Mit einer Performance von +414,12 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Fresnillo wurde am Markt mit 22,36 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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