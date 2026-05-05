Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Frühe Anlage
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05.05.2026 16:04:07
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 05.05.2023 wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren Fresnillo-Anteile an diesem Tag 7,30 GBP wert. Bei einem Fresnillo-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 136,986 Fresnillo-Aktien. Die gehaltenen Fresnillo-Anteile wären am 01.05.2026 4 458,90 GBP wert, da der Schlussstand 32,55 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 345,89 Prozent angezogen.
Fresnillo markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,97 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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