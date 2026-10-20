Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Rentable Fresnillo-Anlage?
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20.10.2026 16:03:47
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fresnillo-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 20.10.2023 wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,52 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 181,291 Fresnillo-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.10.2026 auf 26,84 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 865,84 GBP wert. Damit wäre die Investition um 386,58 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Fresnillo eine Börsenbewertung in Höhe von 19,99 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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