FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fresnillo-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Fresnillo-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 10,64 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Fresnillo-Aktie investiert, befänden sich nun 9,398 Fresnillo-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 18.05.2026 313,25 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 33,33 GBP belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 213,25 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Fresnillo betrug jüngst 24,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at