FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresnillo-Investment verdienen können.

Am 24.03.2016 wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,20 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 108,696 Fresnillo-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.03.2026 auf 31,68 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 443,48 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 3 443,48 GBP, was einer positiven Performance von 244,35 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Fresnillo eine Marktkapitalisierung von 23,36 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at