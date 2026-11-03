FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fresnillo-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Fresnillo-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 17,03 GBP. Bei einem Fresnillo-Investment von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,872 Fresnillo-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Fresnillo-Aktien wären am 02.11.2026 137,23 GBP wert, da der Schlussstand 23,37 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 37,23 Prozent angezogen.

Insgesamt war Fresnillo zuletzt 16,46 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at