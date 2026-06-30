Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Fresnillo-Anlage 30.06.2026 16:03:53

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fresnillo von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Fresnillo-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Fresnillo-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 6,10 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,388 Fresnillo-Papiere. Die gehaltenen Fresnillo-Papiere wären am 29.06.2026 455,75 GBP wert, da der Schlussstand 27,81 GBP betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 355,75 Prozent angezogen.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 21,17 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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