Fresnillo-Investition 10.02.2026 16:04:17

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresnillo-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurde die Fresnillo-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 7,91 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Fresnillo-Papier investiert hätte, befänden sich nun 126,486 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 905,14 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Anteils am 09.02.2026 auf 38,78 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 390,51 Prozent gleich.

Der Fresnillo-Wert an der Börse wurde auf 27,22 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

