Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Fresnillo-Investment im Blick
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24.11.2026 16:03:51
FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 24.11.2021 wurden Fresnillo-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen Fresnillo-Anteile an diesem Tag bei 9,20 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Fresnillo-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,875 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 245,34 GBP, da sich der Wert eines Fresnillo-Papiers am 23.11.2026 auf 22,56 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 145,34 Prozent erhöht.
Zuletzt verbuchte Fresnillo einen Börsenwert von 15,86 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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