Fresnillo Aktie

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WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

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Lukrative Fresnillo-Investition? 18.08.2026 16:03:44

FTSE 100-Papier Fresnillo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fresnillo von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fresnillo-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fresnillo-Papier an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fresnillo-Papier an diesem Tag 16,96 GBP wert. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 58,962 Fresnillo-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.08.2026 gerechnet (29,30 GBP), wäre das Investment nun 1 727,59 GBP wert. Aus 1 000 GBP wurden somit 1 727,59 GBP, was einer positiven Performance von 72,76 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Fresnillo belief sich zuletzt auf 21,22 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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