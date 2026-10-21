Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Performance im Blick 21.10.2026 10:03:28

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Games Workshop Group-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Games Workshop Group-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Games Workshop Group-Aktie bei 97,95 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 102,093 Games Workshop Group-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 008,68 GBP, da sich der Wert eines Games Workshop Group-Papiers am 20.10.2026 auf 166,60 GBP belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 70,09 Prozent gesteigert.

Der Games Workshop Group-Wert an der Börse wurde auf 5,51 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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