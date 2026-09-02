Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Investmentbeispiel 02.09.2026 10:03:27

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Games Workshop Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Games Workshop Group-Anteile via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Games Workshop Group-Papier an diesem Tag bei 119,60 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in die Games Workshop Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,361 Games Workshop Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 183,10 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 530,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 53,10 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 6,08 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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