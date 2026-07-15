Games Workshop Group Aktie

Games Workshop Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Rentable Games Workshop Group-Anlage? 15.07.2026 10:03:41

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 15.07.2016 wurde die Games Workshop Group-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,56 GBP. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 GBP in die Games Workshop Group-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,954 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 14.07.2026 auf 203,40 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 465,42 GBP wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4 365,42 Prozent vermehrt.

Games Workshop Group wurde am Markt mit 6,68 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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