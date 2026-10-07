Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Rentabler Games Workshop Group-Einstieg? 07.10.2026 10:03:42

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Games Workshop Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit Games Workshop Group-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Games Workshop Group-Aktie an diesem Tag bei 5,54 GBP. Bei einer Investition in Höhe von 100 GBP zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18,051 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 989,17 GBP, da sich der Wert einer Games Workshop Group-Aktie am 06.10.2026 auf 165,60 GBP belief. Das entspricht einem Plus von 2 889,17 Prozent.

Games Workshop Group wurde am Markt mit 5,59 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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