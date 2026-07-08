Games Workshop Group Aktie

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WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Games Workshop Group-Investment 08.07.2026 10:03:40

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Games Workshop Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Games Workshop Group-Investment verdienen können.

Die Games Workshop Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 114,13 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 87,617 Games Workshop Group-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 224,25 GBP, da sich der Wert einer Games Workshop Group-Aktie am 07.07.2026 auf 208,00 GBP belief. Das kommt einer Steigerung um 82,24 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Games Workshop Group bezifferte sich zuletzt auf 6,86 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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