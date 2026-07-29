Games Workshop Group Aktie

Games Workshop Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 900512 / ISIN: GB0003718474

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Frühe Anlage 29.07.2026 10:03:44

FTSE 100-Papier Games Workshop Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Games Workshop Group von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Games Workshop Group-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Games Workshop Group-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Games Workshop Group-Anteile bei 117,00 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Games Workshop Group-Aktie investiert, befänden sich nun 85,470 Games Workshop Group-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 17 128,21 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 200,40 GBP belief. Damit wäre die Investition 71,28 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Games Workshop Group eine Marktkapitalisierung von 6,68 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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